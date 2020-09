CALCIOMERCATO NAPOLI - Tornano d'attualità i nomi di Vecino e Nacho

Tornano d'attualità due nomi già noti per il Napoli in chiave mercato. Si tratta del centrocampista uruguaiano Matias Vecino e del difensore del Real Madrid Nacho.

Per quanto riguarda il centrocampista dell'Inter, secondo quanto riferisce Sky Sport, le due società starebbero ragionando sulla formula giusta per l'operazione, coinvolgendo ovviamente nei discorsi anche l'agente Lucci. Il calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in azzurro. L'affare potrebbe essere impostato su un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. L'Inter, al momento, chiede 18 milioni, mentre il Napoli ne offre 12.

Il club partenopeo - spiega Sky - vorrebbe fare quest'operazione nonostante il giocatore sia ancora infortunato. L'ex Fiorentina è fermo dopo essere stato sottoposto a un intervento al menisco e non rientrerà prima di novembre. Vecino, però, è un pupillo di Gattuso, che lo vorrebbe in azzurro nonostante i tempi di recupero previsti. L'allenatore lo voleva già a gennaio, lo ritiene perfetto sia per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1. Il Napoli lo prenderebbe così in prestito gratuito, procedendo così al riscatto tramite l'obbligo qualora il giocatore tornasse a giocare con continuità dopo il rientro. Altrimenti, se non dovesse riuscire a giocare tante gare, gli azzurri conserverebbero eventualmente solo il diritto di riscatto, valutando così se effettuare ugualmente l'operazione per prenderlo a titolo definitivo il prossimo anno.

Nacho

Secondo quanto riferisce dalla Spagna il noto quotidiano sportivo locale "Mundo Deportivo", gli agenti del difensore del Real Madrid sarebbero sbarcati nelle ultime ore a Torino, non solo per l'affare Morata, ma anche per discutere del futuro del loro assistito con Napoli, Milan e Roma, i tre club interessati al 30enne centrale iberico.