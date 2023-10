Napoli-Milan, varchi d'ingresso riservati agli abbonati al Maradona: dove sono posizionati

In occasione della gara di campionato Napoli-Milan, in programma domenica sera allo stadio Maradona, la Ssc Napoli informa i propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell'impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio. Al termine del periodo suddetto, i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza.

Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:

CURVA B: Gate 8 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

CURVA A: Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

DISTINTI: Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI

TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole



In considerazione dell’elevato afflusso di spettatori previsto, il club azzurro invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 17:45, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.