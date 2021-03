Van Basten: "Nel '90 fecero tutto il possibile per far vincere lo scudetto al Napoli"

Marco Van Basten torna ancora sullo scudetto del 1990, quello conteso tra Napoli e Milan fino all'ultima giornata, vinto poi dagli azzurri. L'ex rossonero ne ha parlato nuovamente nel corso di una lunga intervista rilasciata ad As: "Erano gli anni '90. Solo una squadra andava in Coppa dei Campioni, ma la regola è poi cambiata e se vincevi la Coppa dei Campioni, anche la squadra campione del campionato poteva andare alla competizione. Abbiamo vinto la Coppa dei Campioni e in Italia hanno fatto tutto il possibile e l'impossibile per il Napoli vincere quel campionato e avere due italiani nella massima competizione. Incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona e costanti i favori per il Napoli. Il Napoli vinse per decreto. La partita che gli è stata data a Bergamo con Alemao che simulava un attacco è stata tremenda. Hanno vinto quella partita chiave negli uffici".

L'olandese ha parlato anche del rapporto con Maradona: "C'era ammirazione e rispetto. Era meraviglioso come calciatore. Come persona l'ho conosciuto meglio quando eravamo già in pensione e ho lavorato per la FIFA. Sembrava una grande persona, molto preoccupata per il benessere dei giocatori. Paragone con Messi? Sono entrambi meravigliosi, Messi è più costante ma Maradona era più un leader, un vero capitano. Un combattente".