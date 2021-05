Valzer allenatori, Conte può rimescolare le carte: Spalletti riprende quota per il Napoli

Momento decisivo per il puzzle delle panchine in Serie A: la squadra azzurra tra le protagoniste

In Serie A prosegue il valzer di allenatori, con colpi di scena che si susseguono ora dopo ora. Anche i campioni d'Italia dell'Inter potrebbero cambiare la guida tecnica. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci di un possibile addio di Antonio Conte alla panchina nerazzurra.

Se la rottura tra il trainer pugliese e la società meneghina dovesse concretizzarsi, si infiammerebbe ancor di più il mercato degli allenatori, con Massimiliano Allegri, protagonista assoluto, che entrerebbe in gioco anche per la panchina dell'Inter, oltre che per quelle di Juventus, Napoli e Real Madrid.

Per i milanesi sarebbero in ballo anche altri due nomi accostati di recente agli azzurri, quelli di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, che nelle prossime ore incontrerà Lotito per decidere se proseguire o no la sua avventura alla Lazio.

De Laurentiis dice che è pronto a puntare su un allenatore italiano ed ecco allora che riprende fortemente quota la candidatura di Luciano Spalletti, fuori da questo vorticoso giro di voci e che sarebbe pronto a dire sì al Napoli.