Napoli, arrestato l'uomo che ha sfondato il cancello del centro sportivo di Castel Volturno

Momenti di paura mercoledì pomeriggio presso il centro sportivo del Napoli in quel di Castel Volturno, dove un uomo ha sfondato, dopo averlo forzato, il cancello il cancello d'ingresso della struttura con la sua automobile.

L'uomo è entrato a tutta velocità, per poi lasciare la vettura in prossimità del campo da golf e darsi alla fuga a piedi. I giocatori non erano ancora presenti in campo: alcuni in quel momento erano negli spogliatori. L'unico in campo in quel momento era Baldini, vice di Spalletti, il quale era assente ieri per un attacco influenzale.

L'autore del gesto - riferisce Sky Sport - è stato poi successivamente individuato in serata ed arrestato per violazione di domicilio e danneggiamento dai carabinieri della stazione di Castel Volturno.