Union Berlino, una squadra dalla storia non comune: cosa fanno i suoi tifosi nella notte dell'antivigilia di Natale

La storia dell'Union Berlino non è quella di una squadra comune. La prossima avversaria del Napoli in Champions League, infatti, ha un excursus del tutto particolare.

Fondata nel 1906, dal 1950 ha militato nei campionati calcistici della DDR, fino al 1991, contrapponendosi idealmente per decenni con l'altra squadra di Berlino est, la Dynamo, tanto da essere considerata la squadra della 'dissidenza', a fare da contraltare alla rivale che godeva del favore politico.

Nella stagione 2001/2002 centra clamorosamente la finale di Coppa di Germania pur militando in terza serie, partecipando l'anno successivo alla Coppa Uefa. Nella stagione 2018/2019 arriva la tanto agognata prima promozione in Bundesliga, dopo la vittoria dello spareggio contro lo Stoccarda. Inizia così la scalata all'elite del calcio tedesco, che culmina nel quarto posto in campionato della passata stagione e nella partecipazione a questa edizione della Champions League.

Il legame tra l'Union e la sua tifoseria è da sempre fortissimo, essendo peraltro il club un'associazione registrata aperta alle affiliazioni di comuni cittadini. C'è, poi, un'usanza dei supporters della squadra berlinese che è diventata ormai un cult in tutto il mondo. E' dai primi anni 2000, infatti, che i tifosi dell'Union riempiono gli spalti dello stadio nella notte dell'antivigilia di Natale, con candele a illuminare l'impianto, per intonare cori natalizi tutti insieme, con un effetto da pelle d'oca come mostrano tanti video pubblicati su Youtube.