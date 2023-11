Champions League, il pareggio di Napoli non basta: cambio in panchina anche per l’Union Berlino

Non è bastato neanche il pareggio a sorpresa conquistato in Champions League sul campo del Napoli, che aveva interrotto una incredibile striscia negativa di 12 sconfitte. Anche l'Union Berlino, come gli azzurri, ha deciso per il cambio in panchina.

Il club tedesco, inserito nel girone dei partenopei in Europa, ha deciso di interrompere dopo 5 anni il rapporto professionale con Urs Fischer, l'allenatore della storica scalata fino alla Bundesliga e alla Champions League.

La decisione è stata comunicata dall'Union Berlino sul proprio sito ufficiale, che parla di una "decisione congiunta" presa dal presidente Dirk Zingler e dal tecnico.