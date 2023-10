Union Berlino-Napoli, dove vedere la partita

Terzo match stagionale in Champions League per il Napoli. Gli azzurri tornano in Germania dopo l'indimenticabile serata di Francoforte qualche mese fa. Avversaria di Di Lorenzo e compagni, stavolta, sarà l'Union Berlino di Leonardo Bonucci e dell'ex interista Gosens.

Il match, in programma martedì 24 ottobre alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5, su Sky Sport, e in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now Tv.

Champions League 2023/2024, il calendario completo del Napoli