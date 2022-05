Calciomercato Napoli - Per l'attacco spunta anche il nome di Under

Non solo Bernardeschi e Deulofeu. C'è un altro fantasioso esterno d'attacco che sarebbe finito nel mirino del Napoli. Si tratta di Cengiz Under, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Il 25enne ex Roma è reduce da una buona stagione in Francia all'Olympique Marsiglia, dove ha collezionato 32 presenze e 10 gol in Ligue 1.

La notizia dell'interesse azzurro per Under è rimbalzata nelle ultime ore dalla Turchia. A riportarla è stato il noto giornale locale Aksam, secondo cui ci sarebbe la volontà del calciatore di tornare a giocare in Serie A.