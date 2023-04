Gli ultras del Varese avvertono che non sono graditi festeggiamenti di altre tifoserie nella loro città, "soprattutto da parte di napoletani". Un avvertimento, fatto via social, che non può non riferirsi alla potenzialmente vicinissima festa scudetto del Napoli, che potrebbe contagiare evidentemente anche città non troppo vicine e dal punto di vista della fede calcistica lontanissime come appunto Varese.



Skannati, Arditi e un altro paio di sigle della tifoseria organizzata lombarda hanno infatti diffuso un volantino evidentemente riferito a chi tifa Napoli nella loro città. "Varese tifa Varese", scrivono. "Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi". "In particolar modo - puntualizzano - quelli del Napoli".



Non corre buon sangue tra la tifoseria del Varese e quella azzurra. In occasione di Inter-Napoli del 2018 c'erano anche ultras varesini nel tentato agguato all'esterno del Meazza ai danni dei partenopei. In quell'occasione morì il tifoso del Varese Daniele Belardinelli. Il Città di Varese gioca in Serie D, Girone B.