Ultrà arrestato, il Napoli: “Adl non l'ha mai incontrato. Si è inserito nella foto finale”

Il Napoli fa chiarezza in merito ad alcune notizie riguardanti un sostenitore azzurro "arrestato per presunte aggressioni ai danni dei tifosi dell'Ajax, non ha mai preso parte all'incontro tra il presidente De Laurentiis e i capi ultrà, incontro di cui la prefettura di Napoli era stata preventivamente avvisata". Questa la presa di posizione del club con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet.

"La foto che ritrae il presidente De Laurentiis con gli ultrà è stata scattata alla fine dell'incontro in prossimità di un'entrata dell'Hotel Britannique. Il signor Grosso si è evidentemente inserito successivamente tra i tifosi sopraggiunti all'incontro stesso, al quale erano presenti funzionari della Digos". Intanto la squadra prosegue la preparazione verso la penultima giornata di campionato in casa del Bologna. Attivazione e torello per gli azzurri di Spalletti che poi hanno svolto lavoro tecnico tattico e serie di partitelle a metà campo. Chiusura di seduta dedicata a lavoro di forza.