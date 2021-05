CALCIOMERCATO NAPOLI - Koulibaly via in un possibile scambio con un ex Barcellona?

Kalidou Koulibaly potrebbe ricongiungersi a Carlo Ancelotti nella prossima estate. Il difensore franco-senegalese potrebbe, infatti, lasciare il Napoli e approdare in Premier League, all'Everton, nella finestra di mercato estiva.

Nell'operazione il club di Liverpool potrebbe cedere agli azzurri Yerri Mina, 26enne centrale difensivo della nazionale colombiana. A riferire l'indiscrezione direttamente dall'Inghilterra è Football Insider.

Mina è approdato all'Everton nel 2018 dal Barcellona. Oltre a quella blaugrana, ha vestito in carriera anche le maglie del Deportivo Pasto, del Santa Fè e del Palmeiras. E' stato uno dei grandi protagonisti dei Mondiali 2018, quando è entrato nella storia come il primo difensore in assoluto ad aver segnato 3 gol in 3 partite nella rassegna iridata.