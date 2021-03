CALCIOMERCATO NAPOLI - Mertens piace in Spagna: su di lui 4 club della Liga?

La permanenza di Dries Mertens al Napoli anche nella prossima stagione potrebbe non essere del tutto scontata. Il club partenopeo potrebbe puntare forte su Osimhen nei prossimi mesi e così non è da escludere che il belga possa pensare di trovare maggiore spazio altrove, a meno che non si verifichi un clamoroso ritorno di Sarri o di Benitez sulla panchina azzurra.

L'ex Psv ha tanti estimatori in giro per l'Europa, soprattutto in Spagna. Secondo quanto riferisce "El gol digital", infatti, sarebbero ben quattro i club della Liga con l'attaccante azzurro nel mirino: Atletico Madrid, Siviglia, Valencia e Betis. Proprio i biancoverdi andalusi, guidati in panchina da Manuel Pellegrini, sembrerebbero essere i più interessati a Mertens, con il ds Cordon pronto a tentare l'assalto nei prossimi mesi.