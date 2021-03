CALCIOMERCATO NAPOLI - Un club inglese pensa a Gattuso per la prossima stagione

Il tecnico calabrese potrebbe approdare in Premier in futuro

Sirene inglesi per Gennaro Gattuso. Il Wolverhampton - secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb - starebbe studiando il profilo dell’allenatore del Napoli per la prossima stagione.

Il tecnico azzurro conosce perfettamente la lingua, grazie al suo passato in Scozia, e sarebbe uno dei nomi al vaglio del club che milita in Premier League in caso di divorzio con Nuno Espirito Santo.