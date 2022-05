Ultima al Maradona per Insigne: l'omaggio della Curva B - VIDEO

Il capitano del Napoli non è riuscito a trattenere le lacrime

Grande emozione oggi per Lorenzo Insigne che ha giocato l'ultima partita allo Stadio Maradona con la maglia del Napoli. Il capitano azzurro ha vissuto una giornata intensa che si è conclusa con la standing ovation dell'intero stadio, in occasione della sotituzione all'87'.

Un momento molto toccante si è tenuto anche prima della gara con il Genoa - vinta dagli azzurri per 3-0 -, con il calciatore di Frattamaggiore che ha letto una lettera ai suoi tifosi: "Grazie ad una città che mi ha dato tanto, tutto. Abbiamo gioito, sofferto, anche litigato, ma sempre insieme. Come una grande famiglia. Ogni addio lascia l'amaro in bocca, ma questo un po' di più. Perché lasciare Napoli è lasciare casa. Ho dato sempre tutto quello che avevo. Grazie a tutti, ai tifosi, ai miei compagni, al mister, allo staff, alla società e alla mia famiglia. Forza Napoli sempre".

A fine gara Insigne, come si vede nel video, è tornato sotto la Curva B per raccogliere quello che potremmo definire l'ultimo applauso dei tifosi del Napoli.