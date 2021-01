Udinese-Napoli, per gli azzurri vittoria di misura al 90mo: finisce 2-1

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. È questo il Napoli scelto da Gattuso per affrontare l'Udinese nella 17ma giornata di Serie A. L'Udinese scende invece in campo con un 3-5-1-1: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna.

Gli azzurri sono chiamati ad una prova finalmente convincente, dopo la bruciante sconfitta interna con lo Spezia. Il Napoli parte bene, buon ritmo e passa in vantaggio su rigore, procurato da Lozano. Al 15' Insigne dal dischetto non sbaglia sebbene Musso avesse intuito.

Il primo tempo prosegue tranquillamente, fino ad un incredibile infortunio di Rrahmani (affiancato da Manolas prima, poi da Maksimovic dopo l'uscita del greco per infortunio) che regala un pallone a Lasagna. L'Udinese pareggia, è il 27'.

Inizia un'altra partita con gli azzurri spaesati dal pareggio friulano e che perdono il pallino del gioco. Nel secondo tempo serve il miglior Meret per mantenere il risultato invariato, poi al 90mo il gol di testa di Bakayoko dopo una maggiore pressione degli uomini di Gattuso.

Per il Napoli 3 punti d'oro in un momento evidentemente difficile, sia per quanto riguarda gli infortunati, sia per il passaggio psicologico che stanno attraversando i calciatori.