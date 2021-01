Napoli, Koulibaly torna in gruppo: terapie per Demme e Mertens

Kalidou Koulibaly ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. E' questa la buona notizia per Gennaro Gattuso in vista della trasferta di Udine.

Il tecnico del Napoli potrebbe, dunque, avere nuovamente a disposizione il difensore franco-senegalese per il match chiave di domenica prossima.

Terapie per Demme e Mertens, che ha effettuato anche lavoro personalizzato al pari di Malcuit.