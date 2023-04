Udinese-Napoli, spunta l'ipotesi di anticipo del match per motivi di ordine pubblico

Dopo il lungo tira e molla dei giorni scorsi sullo spostamento di Napoli-Salernitana, ecco che all'orizzonte potrebbe materializzarsi uno scenario simile anche per Udinese-Napoli.

Il match che potrebbe valere, finalmente, l'aritmetica conquista dello scudetto da parte degli azzurri, dopo lo slittamento del derby campano di 24 ore, è stato calendarizzato per giovedì 4 maggio alle ore 20.45 alla Dacia Arena.

Nelle ultime ore, però, come riportato anche dalla Rai, si sta facendo largo l'ipotesi di un anticipo di orario del match per motivi di ordine pubblico, con il fischio d'inizio che potrebbe essere fissato alle 18.30, anzichè in 'prime time'.