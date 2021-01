TuttoJuve: "Sconfitta del Napoli buona notizia per la città, scongiurati assembramenti"

Uscita francamente evitabile quella del portale TuttoJuve al termine della finale di Supercoppa Italiana, vinta dagli uomini di Pirlo sul Napoli.

In quattro righe e mezzo a firma della redazione, il sito dedicato alla squadra bianconera si esprime così, tirando in ballo peraltro un argomento molto serio come l'emergenza Coronavirus: "Il successo della Juventus in Supercoppa è paradossalmente una buona notizia per la città di Napoli, in piena pandemia. Scongiurati, infatti, gli assembramenti già visti dopo la vittoria della squadra di Gattuso nella finale di Coppa Italia. La morigeratezza piemontese e l'abitudine della Juventus a sollevare trofei, eviteranno analoghe scene nel capoluogo piemontese".