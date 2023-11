Quando Tudor disse "Vlahovic è più forte di Osimhen": le immagini sui social | VIDEO

Il passato alla Juventus, da calciatore prima e da vice allenatore poi, e al Verona di Igor Tudor fanno storcere la bocca a qualche tifoso del Napoli. Sui social nelle ultime ore sono diventate, infatti, virali le immagini di alcune dichiarazioni del tecnico croato prima di un match tra scaligeri e azzurri del 2022 su Victor Osimhen.

"Osimhen è l'attaccante più forte della Serie A? No, no. E' un giocatore forte, ma per me è più forte Vlahovic. Lui è uno tra i più forti", disse il possibile successore di Garcia parlando del centravanti nigeriano.

(Le parole di Tudor su Osimhen dal minuto 6.50)