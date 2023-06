Totti su Rudi Garcia: "Grande uomo, è l'allenatore giusto per una piazza come Napoli"

Rudi Garcia è l'uomo giusto per il Napoli. Parola di Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, a margine dell'Illumia Padel Cup a Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'arrivo in azzurro del suo ex tecnico.

"Come giudico il ritorno di Garcia in Italia? Benissimo. E' un grande allenatore, un grande uomo. E' una persona che ti fa stare bene, perciò penso che in una piazza come Napoli è un allenatore giustissimo", le parole del 'Pupone'.