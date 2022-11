Totti: "Se il Napoli continuasse così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime"

"Il campionato italiano è sempre bello, dall'inizio alla fine. Quest'anno il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Dovesse continuare così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime. Milan, Inter e Juventus, però, non mollano mai. Fino alla fine sarà un campionato bello e combattivo". Così Francesco Totti ha parlato da Dubai ai microfoni di Sky Sport, a margine dei Globe Soccer Awards 2022, della lotta scudetto in Serie A.

"Bisogna vedere come torneranno i giocatori dopo il Mondiale. Se il Napoli manterrà questa continuità, però, penso che sarà difficile fermarlo", ha aggiunto l'ex capitano della Roma.