Totti sul Napoli: "Perfetto con Spalletti, ma fortunato a non avere un avversario vero"

Francesco Totti ha parlato anche di Napoli. Intervistato da Sky Sport in occasione di un torneo di Padel a Santa Severa con fini benefici, lo storico capitano della Roma oggi procuratore ha speso parole positive per gli azzurri e per il loro allenatore, quello Spalletti con cui Totti non ha mai avuto un rapporto idilliaco.

"Sinceramente non me l'aspettavo così a inizio anno - ha detto Totti - sapevo che era una buona squadra con un grande allenatore, è stato un binomio ben fatto. Si sono espressi al massimo in tutto e sono stati anche fortunati perché non hanno avuto un avversario dietro che riesce a reggere il loro ritmo".

L'ex romanista ha sottolineato che quando i suoi giallorossi erano forti non mancava mai, al contrario di quanto accaduto al Napoli quest'anno, un competitor degno. "Quando c'eravamo noi - sono state le parole di Totti - c’erano sempre Juve, Inter, Milan che stavano sempre aggrappate là. Se tu facevi venti vittorie, loro ne facevano diciannove. Il Napoli non ha una seconda squadra".