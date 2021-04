Torino-Napoli, azzurri a caccia di Juve e Milan in classifica

Il Napoli si gioca la Champions League, il Torino cerca una salvezza tranquilla. È il tema del match tra i granata e gli azzurri, oggi in campo all'Olimpico di Torino per il penultimo posticipo della 33ma giornata del campionato in corso di Serie A.

Gli azzurri schierano Osimhen al centro dell'attacco anziché Mertens, mentre c'è Bakayoko accanto a Demme al centro del campo. A sinistra in difesa Hysaj preferito a Mario Rui. Per il Torino in campo subito Sirigu, negativizzatosi al Covid, e Sanabria in attacco accanto al solito Belotti.

Lorenzo Insigne festeggia la sua 300ma gara in Serie A.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.