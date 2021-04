Torino e Napoli scenderanno in campo lunedì 26 aprile alle ore 18,30 per il posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A.

Match importante per entrambi le compagini, nella fase decisiva della stagione per i rispettivi obiettivi.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.