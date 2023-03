Torino-Napoli, tornano titolari Olivera e Lozano | DIRETTA

Azzurri in campo contro la squadra di Juric con tantissimi tifosi al seguito

Napoli in campo in casa del Torino per la 27esima giornata di Serie A. Spalletti ripropone Olivera e Lozano dal primo minuto nell'undici iniziale. Dirige il match l'arbitro Matteo Marchetti.

La formazione del Napoli: (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

>> LA DIRETTA DEL MATCH <<