Tony Tammaro: "Pronto a cantare h 24 per lo scudetto del Napoli. Credo si canterà per 7 giorni di fila"

"Ho già visto due scudetti e non c'è due senza tre. Non si dice cosa. In caso di scudetto i cantanti li mettono sui palchi e li fanno cantare. Io canterò h 24. Ai napoletani piacciono il calcio e le canzoni, perciò credo che si canterà per sette giorni di seguito. Sarà bellissimo". Così Tony Tammaro parlando ai microfoni di Calcionapoli24.

"Se mi chiamano alla festa scudetto del Napoli? Ci vado, sto aspettando da 30 anni. Quando mi ricapita!", ha aggiunto il noto artista napoletano.