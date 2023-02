La stampa estera celebra il successo del Napoli: i titoli dei giornali in giro per il mondo

La stampa estera celebra l'ennesimo successo stagionale del Napoli. La vittoria degli azzurri per 2-0 in casa dell'Eintracht Francoforte e lo splendido gioco esibito dagli uomini di Spalletti in Germania nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, ha destato grande attenzione in tutto il mondo.

Ecco alcuni titoli dei giornali stranieri raccolti da NapoliToday:

Rmc Sport (Francia): “Osimhen e il Napoli si prendono una bella opzione sui quarti”

Sueddeutsche Zeitung (Germania): “La diabolica esibizione del Napoli”

Korea JoongAndDaily (Corea del Sud): “Napoli all’altezza della situazione nel 2-0 in Champions League sull’Eintracht”

LaLibre (Belgio): “Osimhen e Kvaratskhelia, la coppia napoletana toccata dalla grazia”

El Comercio (Sud America): “Il Napoli batte l’Eintracht Francoforte e si avvicina ai quarti di Champions”

A Bola (Portogallo): “Il Napoli vince a Francoforte e tiene un piede e mezzo nei quarti”

Europe 1 (Francia): “Il Napoli ha già un piede nei quarti dopo la vittoria per 2-0 a Francoforte”

Nos (Olanda): “Osimhen e Di Lorenzo regalano al Napoli una vittoria importante contro l'Eintracht Francoforte”

Nogomania (Slovenia): “Il Napoli ha già fatto un ottimo lavoro in Germania e poteva vincere con un margine ancora maggiore”

O Jogo (Portogallo): “Il Napoli vince a Francoforte e fa un passo da gigante verso i quarti di Champions”.