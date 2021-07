Gol della stagione Uefa, il tiro a giro di Insigne contro il Belgio al secondo posto

Lo splendido gol del capitano del Napoli agli Europei tra i più votati in assoluto

La rete di Lorenzo Insigne contro il Belgio ai recenti Europei è stato la secondo più votata per assegnare il riconoscimento del Gol della stagione Uefa.

Il tiro a giro del capitano del Napoli si è dovuto inchinare solamente alla sforbiciata di Mehdi Taremi del Porto contro il Chelsea nel match valevole per i quarti di finale dell'ultima Champions League.

Sul gradino più basso del podio la rete di Kemar Roofe dei Glasgow Rangers nel match di Europa League contro lo Standard Liegi.

Le votazioni

Sono stati presi in considerazione solo i gol segnati nelle competizioni UEFA per club e nazionale svolte da ottobre 2020 a luglio 2021. I dieci gol finalisti sono stati selezionati dagli osservatori tecnici della UEFA. Il portale di UEFA.com dedicato al premio è stato l'unico canale per partecipare alle votazioni, e ha ricevuto oltre 600.000 voti.