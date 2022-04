Tifoso del Napoli commuove il web: "Non posso andarmene senza vedere uno scudetto, ma il tempo non ce l'ho"

La storia di un tifoso del Napoli commuove il web. Tutto è nato da una telefonata durante la puntata di martedì della trasmissione "Porompomperoperò" condotta da Carlo Alvino, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Cesare ha telefonato in diretta raccontando la sua storia al giornalista napoletano: "Carlo, io muoio per il Napoli. Dal 2006 in cui ho avuto un infarto, in 16 anni sono andato 9 volte in sala operatoria. Un anno fa ho avuto un arresto cardiaco. Fortunatamente il defibrillatore che mi hanno messo è ripartito e sto così. Chiedo una cortesia, se è possibile, di far sentire la mia telefonata a De Laurentiis o a qualcuno del Napoli. Non me ne posso andare senza vedere l'ultimo scudetto, ma il tempo non ce l'ho".

La toccante telefonata ha commosso Carlo Alvino e i tanti telespettatori in ascolto, che hanno inondato di messaggi la radio per esprimere tutta la loro vicinanza ed affetto nei confronti del tifoso Cesare.