Il Napoli verso lo scudetto, notte di festa in città: azzurri accolti a Capodichino come eroi | VIDEO

In migliaia hanno accolto all'aeroporto i calciatori al rientro dalla trasferta di Torino dopo il successo che spiana la strada al tricolore. Festeggiamenti e caroselli anche nelle strade del centro

E' stata una notte di festa e di gioia collettiva quella vissuta in città dopo il successo del Napoli a Torino, in casa della Juventus per 1-0, grazie al gol allo scadere di Giacomo Raspadori che spiana la strada alla conquista dello scudetto.

Dopo il triplice fischio del match allo Juventus Stadium, tantissimi tifosi si sono riversati nelle strade del centro cittadino per caroselli e festeggiamenti anticipati.

Il clou si è avuto all'aeroporto di Capodichino, dove migliaia e migliaia di tifosi hanno accolto la squadra al rientro dal Piemonte con un volo atterrato poco prima delle 2.30. Alcuni calciatori hanno pubblicato sui loro profili video e foto dal pullman dell'abbraccio con i supporters partenopei. Tra questi Elif Elmas, apparso tra i più colpiti ed entusiasti dall'affetto del pubblico.

Quando può arrivare la conquista aritmetica del titolo

Il Napoli è ormai ad un passo dallo scudetto dopo il successo di Torino. L'aritmetica potrebbe arrivare già domenica a ora di pranzo, nel caso in cui sabato gli azzurri battessero la Salernitana e la Lazio non dovesse vincere in casa dell'Inter nel lunch match della 32esima giornata.

Nel caso in cui non dovesse verificarsi questa combinazione di risultati, la chance di festeggiare si ripresenterebbe appena due giorni dopo, martedì 2 maggio, quando gli uomini di Spalletti saranno di scena a Udine per l'anticipo del turno infrasettimanale.