Alcuni tifosi del Feyenoord pare siano in arrivo a Napoli. Hanno postato foto su Telegram del loro viaggio: in Italia per il match di giovedì tra la Roma e la loro squadra (ritorno dei quarti di Europa League), faranno una tappa nella città partenopea per assistere a Napoli-Milan di Champions in programma domani sera al Maradona.

Si tratta di una tifoseria gemellata con quella azzurra, quindi non ci sono particolari preoccupazioni per l'ordine pubblico. Parliamo di un centinaio di ultras, che poi già nella giornata di mercoledì farebbero tappa a Roma.

Al contrario di quanto si prevede per Napoli, la situazione nella Capitale relativamente all'arrivo degli olandesi è tutt'altro che tranquilla. È la stessa tifoseria che il 19 febbraio del 2015 assaltò e danneggiò tra le altre cose anche la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna. L'attenzione delle forze dell'ordine per evitare possibili criticità è massima: anche in questo caso, come fu per l'Eintracht a Napoli, per la partita di Roma non sono stati venduti biglietti ai residenti in Olanda ed è stato chiuso il settore destinato alla tifoseria ospite.