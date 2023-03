Tifosi dell'Eintracht alla stazione di Salerno, ingenti misure di sicurezza a Napoli Centrale

Cresce la preoccupazione in città per l'arrivo dei tifosi dell'Eintracht, nonostante i divieti, a 24 ore dal match di Champions League tra la squadra di Francoforte ed il Napoli, in programma mercoledì sera al Maradona.

Circa 300 tifosi tedeschi sono arrivati - come riferisce il Tgr Rai Campania - nel pomeriggio di martedì alla stazione di Salerno, per poi dirigersi in treno verso il capoluogo campano. Si temono anche arrivi di gruppi ultras da Bergamo.

Ingenti le misure di sicurezza alla stazione centrale di Napoli piazza Garibaldi.

Il Comune di Napoli, intanto, ha stabilito con un'ordinanza il divieto di vendita di alcolici in determinate zone cittadine, mentre la Ssc Napoli, attraverso il capitano Giovanni Di Lorenzo, ha diffuso un appello indirizzato ai tifosi azzurri con un invito in non cadere in provocazioni da parte dei tifosi avversari.