Napoli-Eintracht Francoforte, tifosi tedeschi in piazza del Gesù | FOTO

Cresce la preoccupazione in città per la presenza di centinaia di tifosi dell'Eintracht Francoforte giunti a Napoli tra ieri pomeriggio e stamattina, nonostante i divieti di assistere al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la loro squadra e gli azzurri, in programma questa sera al Maradona.

Un folto corteo di tifosi tedeschi è partito nella tarda mattinata di oggi dalla zona del Lungomare, dove la maggior parte alloggia, e ha attraversato le strade del centro cittadino, urlando anche slogan anti Napoli, per poi giungere in piazza del Gesù poco dopo le 13.00, dove i supporters ospiti si sono poi fermati ed intrattenuti.

Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine, con polizia e carabinieri in prima linea per sorvegliare da vicino i sostenitori dell'Eintracht ed evitare qualsiasi tipo di contatto con gli ultras azzurri.

Il divieto di vendita di alcolici in vigore in città

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, Il Comune di Napoli ha disposto con un'ordinanza il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso, in vigore dalle prime ore di questa mattina.

Questi i dettagli del divieto:

• Dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di mercoledì 15 marzo 2023, all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo";

• Dalle ore 8.00 di mercoledì 15 marzo 2023 sino a cessate esigenze di giovedì 16 marzo 2023 nelle aree della Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione, Aeroporto di Napoli Capodichino;

• Dalle ore 8.00 di mercoledì 15 marzo 2023 sino a cessate esigenze di giovedì 16 marzo 2023 in Stazione Centrale.

L'arrivo dei tifosi dell'Eintracht alla stazione di Napoli nella serata di martedì

(video Massimo Romano/NapoliToday)