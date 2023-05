Scusate il ritardo: il Napoli pareggia a Udine e torna campione d'Italia dopo 33 anni

Quel giorno tanto atteso e sognato è arrivato. Alle 22.37 del 4 maggio 2023, grazie al pari per 1-1 conquistato in casa dell’Udinese, il Napoli si è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, 33 anni dopo l'ultima volta. Nella splendida poesia di Raymond Carver "L'attesa", la "donna con il sole nei capelli" chiede alla fine al suo amato: "Come mai ci hai messo tanto?". Già, 33 anni. Un terzo di secolo, un'eternità. Anni vissuti tra mille vicissitudini, dall'addio di Maradona alla doppia retrocessione in B. Dal fallimento alla rinascita. Dall'inferno al paradiso. Ora è il momento della gioia. Quella dei tanti bambini che in questi giorni hanno attraversato la città vestiti d'azzurro, sventolando una piccola bandiera con quei colori. E quella dei più anziani d'età, che forse non ci speravano più. Perché l'amore per il Napoli si trasmette di padre in figlio, di nonno in nipote. Quella azzurra non è una squadra convenzionale, che si sceglie per moda o perché vince, ma solo per appartenenza. Un napoletano, che sia ricco o povero poco importa, ha una grande eredità da poter trasmettere, la più preziosa: l'amore per la propria città e per la propria squadra. Totò con "'A livella" ci ha insegnato che davanti alla morte siamo tutti uguali, ricchi e poveri. Ed è un po' così anche per il calcio, perché in questi giorni anche chi non ha niente è felice come e più di quelli che hanno tutto. Oggi con questo ‘sogno’ realizzato, proprio nell'anno in cui nessuno inizialmente ci avrebbe sperato, abbiamo vinto un po' tutti. Perché in fondo come diceva Nelson Mandela, "un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso".

La partita

Spalletti riserva qualche novità di formazione, con Ndombele ed Elmas che sostituiscono Zielinski e Lozano. Il match rischia di trasformarsi presto da festa in ‘psicodramma’. L’Udinese già al 13’ passa in vantaggio Lovric, che calcia un po’ troppo indisturbato e batte Meret. Il Napoli non trova una reazione immediata e prova col passare di minuti a ritrovare fluidità di manovra, con scarsi risultati. L’occasione migliore capita ad Osimhen al 32’, ma il centravanti azzurro colpisce di testa fuori. Il centrocampo di Spalletti appare in grande difficoltà al cospetto della verve esibita da quello friulano. E Kvaratskhelia non riesce a sfondare sulla corsia mancina.

Nella ripresa la musica cambia ed al 53’ è Osimhen a siglare il gol del pareggio a far esplodere la Dacia Arena tinta d’azzurro, ribadendo in rete una respinta di Silvestri su tiro di Kvaratskhelia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il ritmo della partita con il passare dei minuti si abbassa. Il Napoli controlla il match, con qualche lampo e buona occasione di tanto in tanto. Gli azzurri vedono il traguardo. Arriva il triplice fischio tanto atteso dell'arbitro Abisso. Finisce 1-1. Esplode la festa alla Dacia Arena, al Maradona e in tutta Napoli e provincia.