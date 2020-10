Calciomercato, il Napoli cerca un terzino sinistro? Le opportunità a costo zero

Secondo molti addetti ai lavori il Napoli ha fatto un'ottima campagna acquisti, rinforzando con Bakayoko la mediana che scontava la partenza di Allan, trattenendo Koulibaly e aggiungendo Rrahmani in difesa, puntellando l'attacco con l'ottimo Osimhen. Mancherebbe forse un'alternativa a Mario Rui, considerato che il solo terzino sinistro in squadra è Ghoulam, reduce da due anni di guai fisici. Vediamo dunque quali sarebbero le opportunità sul mercato degli svincolati, terzini sinistri che potrebbero fare al caso del Napoli nelle more di un acquisto di prospettiva in quel settore.

Ivan Strinic

La suggestione sarebbe il ritorno, ancora una volta da svincolato, di Strinic. Il terzino croato, 33 anni, è senza contratto da un anno dopo un'infelice esperienza al Milan. Solo due estati fa sfiorava una clamorosa impresa mondiale con la Croazia, poi la sfortuna si abbatteva su Ivan, vittima di diversi infortuni che l'hanno costretto a un lungo stop. A Napoli collezionò 39 presenze in due anni e mezzo, come sostituto di Ghoulam, facendosi trovare sempre pronto e affidabile.

Martin Frydek

Probabilmente non il nome più altisonante ma quello del calciatore più pronto. In passato nazionale ceco, Frydek ha collezionato in cinque anni oltre cento presenze con lo Sparta Praga. Ha 28 anni ed è svincolato dall'estate 2020.

Leonel Vangioni

Ex Milan, Vangioni ha un palmares di tutto rispetto (coppa Libertadores, campionato argentino, campionato messicano, Supercoppa italiana). Ha 33 anni, ha già giocato in Italia (15 presenze con i rossoneri) ed è reduce da tre stagioni da titolare con il Monterrey - in Messico.

Gael Clichy

Senza dubbio il nome più roboante. Il 35enne francese ha all'attivo oltre 250 presenze con l'Arsenal e oltre 200 con il Manchester City. Nelle ultime tre stagioni ha giocato a Istanbul, in Turchia. Vanta 20 presenze in nazionale francese e tre campionati inglesi vinti.