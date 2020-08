"Terrone di m***a" a Gattuso, il fisioterapista della Lazio si scusa

Sono arrivate le scuse di Alex Maggi nei confronti di Rino Gattuso. Il primo, fisioterapista bresciano della Lazio, aveva chiamato "Terrone di me***a" l'allenatore calabrese del Napoli. Un'offesa che Gattuso ha faticato ad accettare affrontandolo a muso durissimo a in mezzo al campo dopo il fischio finale.

La partita dopo uno scontro di gioco aveva visto confrontatsi Gattuso e Simone Inzaghi, uno scontro nel quale è poi intervenuto in modo sgraziato a dir poco Maggi.

Il quale nella giornata di oggi ha affidato ad un comunicato le scuse al tecnico partenopeo. “Nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno - sono state le sue parole - Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister Rino Gattuso”.