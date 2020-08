Tifoso del Napoli insultato da dirigente Atalanta, nuovo comunicato del club

Mentre si sa ancora poco sull'inchiesta della Figc a proposito delle vicende di Napoli-Lazio (l'allenatore azzurro Gattuso è stato offeso - "Terrone di me**a" - da un membro dello staff tecnico biancoceleste), l'Atalanta torna con un comunicato sulle offese ("Terrone del c...") che il suo team manager Mirco Moioli indirizzò ad un tifoso del Napoli lo scorso 11 luglio.

L'episodio avvenne nella stazione di Treviglio, in occasione della partenza in treno degli orobici per la trasferta di Torino contro la Juventus. Il tifoso partenopeo, accompagnato da una persona che filmò l'intera scena, prese in giro l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini chiedendogli "Mister, dopo 10 anni ve la giocate la partita o gliela regalate come al solito? Forza Napoli".

"Il Team Manager Mirco Moioli ribadisce le proprie scuse per aver assunto un contegno non conforme - si legge in una nota del club atalantino - Ci tiene tuttavia a precisare di non aver avuto alcuna finalità discriminatoria e che il proprio contegno ha rappresentato, unicamente, una immediata reazione a una espressione che ha offeso il suo onore e quello della squadra che ama e per cui è tesserato da oltre 15 anni". "L'Atalanta, pur non potendo che biasimare quanto accaduto, resta vicina al proprio tesserato di cui in questi anni, al pari di tutto il mondo sportivo, ha potuto apprezzare le doti umane e professionali che non devono essere offuscate da quanto accaduto".