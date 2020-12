Terremoto, il messaggio del Napoli: "I nostri pensieri sono con il popolo della Croazia"

Il fortissimo terremoto di magnitudo 6.4 che ha sconvolto la Croazia alle 12,20 di questa mattina e che è stato avvertito anche in Italia e a Napoli, ha destato profonda tristezza in tutta Europa.

Ancora da stabilire il bilancio delle vittime e dei feriti, con la città di Petrinja devastata dal sisma.

La Ssc Napoli, attraverso il suo account Twitter in lingua inglese, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza al popolo croato.

"I nostri pensieri sono con la gente della Croazia in questo momento difficile", scrive il club partenopeo.

Our thoughts are with the people of Croatia during this difficult time.