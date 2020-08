Tamponi calciatori Napoli, il prof. Mirone: "Ci sarà un controllo alla settimana per tutta la squadra"

Il professor Vincenzo Mirone, della consulta medica della Ssc Napoli, ai microfoni di Radio Marte, ha fatto il punto della situazione sulla questione tamponi: “Il Napoli ha effettuato tantissimi tamponi. Ieri abbiamo fatto un ultimo ciclo e questa mattina abbiamo fatto il punto con il responsabile sanitario, Raffaele Canonico: sono tutti negativi e questa è una notizia importante. Ora seguiremo il protocollo già utilizzato nel post lockdown. Ci sarà un controllo alla settimana per tutta la squadra, i ragazzi sono ben coscienti e contenti di questa capacità di controllo. Abbiamo delle modalità di esame molto veloci, quindi abbiamo risposte precise prima delle 24 ore".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le positività in serie A? Esprimo una mia personale opinione: siamo in contatto con i responsabili dei tamponi delle altre società italiane e straniere. Non avremo una seconda ondata come la precedente, ma tanti focolai da gestire. Ci vorrà un’estrema prudenza, si riprenderà il campionato, ma probabilmente slitterà di un paio di settimane”, ha concluso Mirone.