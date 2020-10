Napoli, effettuato un nuovo giro di tamponi: l'esito nel pomeriggio di venerdì

Come annunciato ieri dal Napoli, è stato effettuato quest'oggi, presso il Training Center di Castel Volturno, un nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra.

I risultati - come riferisce Sky Sport - sono attesi per domani pomeriggio. Un terzo giro di test è invece in programma sabato, con l'obiettivo da parte del club di avere già in giornata i risultati per organizzare al meglio la trasferta di Torino.