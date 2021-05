Gravina da Napoli: "Se Juve ancora iscritta a Superlega sarà esclusa dalla prossima serie A"

"Se al momento dell’iscrizione al nuovo campionato di serie A la Juventus dovesse essere ancora nella Superleague sarebbe esclusa. Come sapete per nove società c’è stato il ritorno. Altre tre, tra cui la Juventus, sono abbastanza resistenti. Ma c’è una norma molto chiara e precisa del Cio, e a scendere negli statuti del Coni e delle Federazioni”, sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina stamattina a Napoli per un evento.

Caso Benevento

“Si può commettere un errore legato a un calcio di rigore, a un autogol, a una valutazione tecnica, ma abbandonerei le logiche complottiste che fanno parte di un cartone animato. Sono molto amico del presidente Vigorito, ci siamo scritti non solo ieri ma da diverso tempo. Ma bisogna distinguere gli errori tecnici e se ci sono, bisogna valutarli e prendere provvedimenti senza superare mai il limite del rispetto non solo chi lavora in questo mondo. Mi dispiace per l’episodio a Benevento ma ce ne sono stati altri in stagione, ora siamo in fase di riforma e questo sia di stimolo per rilanciare nell’Aia una attenta valutazione su alcuni elementi oggettivi e soggettivi. Mazzoleni ha fatto tante partite ma dobbiamo agire da uomini di sport, anche se capisco amarezza e delusione. Ho fatto anche il presidente di un club di calcio e so bene cosa significa perdere nelle ultime giornate ma dobbiamo essere più sereni".