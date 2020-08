Supercoppa Italiana, tre date possibili per Napoli-Juventus

Lega e Figc starebbero pensando ad alcuni dettagli da aggiungere al calendario della prossima stagione agonistica 2020/2021. In particolare si ragiono sulle date della Supercoppa Italiana, che vedrà la ripetizione della finale di Coppa Italia. Stesse squadre in campo: Napoli e Juventus, con gli azzurri vincitori della Coppa Italia e i bianconeri reduci dal primo posto in campionato.

Al momento le tre date sul piatto sono: 18 settembre (dunque in quel caso il Napoli e la Juventus debutterebbero in campionato alla seconda), 22 dicembre e 13 gennaio.

Un'altra novità dovrebbe riguardare la Coppa Italia. La finale 2021 dovrebbe infatti giocarsi a Milano, e non più a Roma.