Supercoppa Italiana, sarà ancora Juve-Napoli: la sfida infinita tra bianconeri ed azzurri

Sarà ancora Napoli-Juve nella finale di Supercoppa Italiana 2020-2021. Adesso è ufficiale, dopo la vittoria del campionato da parte dei bianconeri.

Dopo la finalissima di Coppa Italia vinta dagli uomini di Gattuso, azzurri e bianconeri torneranno a sfidarsi in gara secca con un trofeo in palio.

Per quanto riguarda le date ed il luogo, è probabile che il match verrà disputato in inverno (dicembre o gennaio) e magari in Italia (Olimpico o San Siro).