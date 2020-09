30 anni dal 5-1 alla Juve in Supercoppa, Maradona: "Dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati"

Diego Armando Maradona ricorda la vittoria del Napoli della prima Supercoppa Italiana della sua storia a 30 anni dall'indimenticabile 5-1 rifilato alla Juventus di Baggio e Schillaci allo Stadio San Paolo, in data 1° settembre 1990.

"Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1. Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli", scrive l'ex capitano azzurro sui social, rammaricandosi per il mancato ricordo da parte del club azzurro.