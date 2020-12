Napoli, stabiliti gli orari dei match di Supercoppa e Coppa Italia

Sarà un mese di gennaio molto intenso per il Napoli. Oltre a numerosi impegni in campionato (si parte il 3 gennaio con la trasferta a Cagliari), gli azzurri saranno impegnati anche in Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Gli uomini di Gattuso scenderanno in campo al Maradona mercoledì 13 gennaio alle ore 17,45 per gli ottavi di finale della competizione nazionale contro l'Empoli. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due.

Una settimana dopo, il 20 gennaio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'appuntamento con la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Calcio d'inizio alle ore 21,00 e diretta su Rai Uno.