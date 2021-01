Supercoppa Juve-Napoli, l'indiscrezione: "De Laurentiis aveva chiesto il rinvio"

Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto circa dieci giorni fa il rinvio della finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, in programma mercoledì 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. E' quanto raccolto dalla redazione di "Punto Nuovo Sport Show", trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo.

Alla base della richiesta del patron del Napoli, ci sarebbe un calendario particolarmente pieno di impegni e la mancanza di pubblico sugli spalti. De Laurentiis avrebbe altresì proposto di giocare la gara verso il concludersi dell'attuale stagione sportiva, sperando in condizioni favorevoli per la spettacolarità della stessa. L'unico impedimento sarebbe stato quello della contemporanea disputa, da parte di Napoli e Juventus, della finale di Coppa Italia per entrambe, della finale di Europa League per gli azzurri, della finale di Champions League per i bianconeri.

La partita, però, si giocherà regolarmente il 20 gennaio: la richiesta fatta dieci giorni fa da Aurelio De Laurentiis, infatti, non è stata raccolta.