DIRETTA SUPERCOPPA - Juve-Napoli sarà trasmessa in tutto il mondo

Bianconeri ed azzurri in campo alle 21,00 al Mapei Stadium per la finale di Supercoppa Italiana. Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per l'evento

Juventus e Napoli si affronteranno questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia (calcio d'inizio alle ore 21,00) nella finale di Supercoppa Italiana. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno.

E' la quarta volta che bianconeri ed azzurri si affrontano per contendersi il trofeo che si disputa tra la vincente del campionato e quella della Coppa Italia. Nei precedenti i partenopei hanno avuto la meglio in due occasioni (1990 e 2014). Una vittoria per i piemontesi nel 2012 a Pechino.

La sfida tra gli uomini di Gattuso e quella di Pirlo sarà seguita su scala planetaria. Tutti i 5 Continenti, infatti, si sono assicurati una copertura televisiva per l'evento. Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Romania, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Cile, Messico, Uruguay e Venezuela.

Collegati anche Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia, oltre, tra gli altri, gli Stati africani di Angola, Burundi, Camerun, Costa d'Avorio, Kenia, Guinea, Senegal, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

Le probabili formazioni

Petagna dovrebbe stringere i denti e guidare nuovamente l'attacco azzurro, con Mertens eventualmente pronto a subentrare a partita in corso. In difesa Hysaj e Mario Rui si contendono una maglia da titolare sulla sinistra. Ospina dovrebbe avere ancora una volta la meglio nel ballottaggio con Meret, grande protagonista a giugno nella finale di Coppa Italia all'Olimpico proprio contro i bianconeri.

Pirlo recupera Frabotta, che si contenderà una maglia con Bernardeschi sull'out sinistro. A centrocampo ballottaggio tra McKennie e Rabiot, con l'americano favorito. Ramsey e Bentancur dovrebbero essere ancora una volta titolari, nonostante la non felice prestazione di Milano domenica scorsa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. All. Gattuso

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Bentancur, Frabotta (Bernardeschi); Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

ARBITRO: Valeri di Roma.

JUVE-NAPOLI, LE DICHIARAZIONI DI GATTUSO E INSIGNE

I CONVOCATI DI GATTUSO: C'E' ANCHE IL GIOVANE CIOFFI

I CONVOCATI DI PIRLO: ASSENZE PESANTI TRA I BIANCONERI

JUVE-NAPOLI, ARBITRI E VAR: LA SESTINA DESIGNATA

Il pronostico di Crippa

L'ex indimenticato centrocampista del Napoli di Maradona, Massimo Crippa, ha parlato della sfida tra azzurri e bianconeri ai microfoni di "Radio 1 Station", nel corso della trasmissione "Il sogno nel cuore": “Supercoppa 1990? È un ricordo indelebile della mia carriera. È stato l’ultimo trofeo importante che il Napoli vinse, prima dell’era De Laurentiis. Il Napoli di oggi ha tutte le possibilità per arrivare fino in fondo e lottare per il titolo. Quest’anno ci potrebbe essere una sorpresa, visto che la Juventus non è più quella vista negli ultimi anni. Anche se,

sulla carta, credo che l’Inter sia la favorita per lo Scudetto. Il segreto di quel mio Napoli così vincente? Era lo spogliatoio, un gruppo molto unito. Il Napoli potrà anche tornare a vincere lo Scudetto, ma quel gruppo lì era incredibile e rimarrà per sempre nei miei ricordi e nei ricordi di tutti i tifosi azzurri. Poi avevamo il giocatore più forte del mondo, Diego Maradona, ed un gruppo di italiani molto bravi, che si sono sentiti subito attaccati alla maglia azzurra e parte integrante di quel progetto e di quei colori. Insigne? Credo che stia dando l’esempio e che sia il trascinatore di questo gruppo. Come vedo il Napoli di questa stagione? Deve dare più continuità ai risultati. Domenica, contro la Fiorentina, ha fatto una vittoria importante. In tutte le partite cerca di fare bel gioco, ma non sempre riesce a concretizzare. Ha tutto il tempo per far bene, e lo dico perché mi piace sia la rosa a disposizione che lo stesso Gattuso. Il Napoli ha un’ottima classifica e deve recuperare ancora una partita, anche se contro la Juventus. Pronostico per la finale di Supercoppa? All’inglese: 2-0 per il Napoli”.