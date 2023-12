Supercoppa Italiana, ufficializzate le date di semifinali e finali

La Supercoppa Italiana sarà giocata a Riad nelle date del 18 e 19 gennaio per le semifinali e del 22 gennaio per la finale, come deciso dall’ultimo Cda di Lega. E' quanto reso noto dal presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell'assemblea che si è tenuta quest'oggi a Milano.

Lo stadio dove verranno disputati gli incontri sarà quello dell'Al-Nassr, quello dell'Università Re Sa'ud. Il Napoli, campione d'Italia, disputerà la semifinale contro la Fiorentina.

"Le date sono state decise tenendo conto degli impegni di campionato, dei match europei delle squadre che partecipano e della disponibilità del calendario del paese ospitante rispetto ad altri eventi", ha spiegato Casini.