Supercoppa Italiana, cambia il format: saranno 4 le squadre a giocarsi il trofeo

L'assemblea della Lega Serie A, riunitasi a Milano con la partecipazione di tutte e 20 le società, ha accettato l'offerta per disputare quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita "ed è già stato deliberato che per il prossimo anno la finale verrà disputata con il format a quattro squadre", ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in conferenza stampa.

Il numero uno della Lega ha poi spiegato che "c'è stata l'informativa sulle varie manifestazioni di interesse che la Lega Serie A ha ricevuto da parte degli investitori. L'assemblea ha preso tempo per esaminare la documentazione e si riaggiornerà il prossimo 31 marzo".